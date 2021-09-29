Росстат настаивает на невозможности хищения данных волонтеров с сайта Всероссийской переписи населения

В пресс-службе ведомства заявили нашей радиостанции, что сайт strana2020.ru не является оператором персональных данных, и что подбором волонтеров и организацией их деятельности занимается Росмолодежь и Роспатриотцентр. Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы написала, что данные волонтеров якобы утекли в сеть и выставлены на продажу. В Росстате добавили, что список в 68 тысяч фамилий вызывает сомнение, потому что в переписи примет участие 50 тысяч волонтеров. Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября.
2021-09-29T02:11:56+03:00
2021-09-29T02:12:10+03:00
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02:11, 29 сентября 2021
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