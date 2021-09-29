Российский МИД назвал информационной агрессией удаление в YouTube двух учетных записей гостелекомпании RT

В ведомстве считают, что это произошло при участии властей Германии. В МИДе заявили, что министерство обратится к компетентным ведомствам России с предложением принять меры против портала YouTube и немецких СМИ. Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян призвала запретить в России медиакомпанию Deutsche Welle и закрыть корреспондентские пункты телеканалов ARD и ZDF.

В американской компании Google, которой принадлежит портал Youtube, сообщили, что удаление двух каналов немецкой редакции RT связано с распространением ложных сведений о коронавирусе.

