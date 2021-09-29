Молдавский футбольный клуб «Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. «Реал» считается одной из лучших команд Европы и неоднократно выигрывал турнир, а вот «Шериф» стал первой в истории молдавским клубом, который выступает в групповом этапе Лиги чемпионов.
2021-09-29T01:23:35+03:00
2021-09-29T01:23:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:23, 29 сентября 2021
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