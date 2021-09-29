Молдавский футбольный клуб «Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. «Реал» считается одной из лучших команд Европы и неоднократно выигрывал турнир, а вот «Шериф» стал первой в истории молдавским клубом, который выступает в групповом этапе Лиги чемпионов.