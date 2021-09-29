Компания-разработчик видеоигр Blizzard заплатит 18 миллионов долларов за урегулирования иска по домогательствам

Как передает телеканал CNN, компания создаст на эту сумму фонд для выплаты компенсаций и возмущения ущерба пострадавшим. Ранее к корпорации были поданы несколько исков от государственных ведомств США, в которых утверждалось, что сотрудницы подвергаются дискриминации и сексуальным домогательствам. Компании Activision Blizzard принадлежат игры серий Сall of Duty, World of Warcraft, StarCraft и Diablo.

