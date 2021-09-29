Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило, что КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету

В Пхеньяне называют проведенный запуск успешным. Ракета называется «Хвасон-8», ее предшественники «Хвасон-6» и «Хвасон-7» были баллистическими. До сих пор у КНДР не было гиперзвукового оружия.
2021-09-29T01:22:36+03:00
2021-09-29T01:22:36+03:00
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01:22, 29 сентября 2021
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