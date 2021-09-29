Российский МИД пригрозил немецким СМИ, что будут приняты меры из-за телеканала RT

Его главный редактор Маргарита Симоньян призвала запретить в России медиакомпанию Deutsche Welle и закрыть корреспондентские пункты телеканалов ARD и ZDF. Администрация портала Youtube удалила два немецкоязычных канала российской государственной телекомпании RT. В американской корпорации Google, которой принадлежит видеохостинг, пояснили, что удаленные каналы распространяли ложную информацию о коронавирусе. Роскомнадзор потребовал от Google их восстановить и пригрозил штрафом в миллион рублей.