Российский МИД пригрозил немецким СМИ, что будут приняты меры из-за телеканала RT

Его главный редактор Маргарита Симоньян призвала запретить в России медиакомпанию Deutsche Welle и закрыть корреспондентские пункты телеканалов ARD и ZDF. Администрация портала Youtube удалила два немецкоязычных канала российской государственной телекомпании RT. В американской корпорации Google, которой принадлежит видеохостинг, пояснили, что удаленные каналы распространяли ложную информацию о коронавирусе. Роскомнадзор потребовал от Google их восстановить и пригрозил штрафом в миллион рублей.
2021-09-29T01:22:13+03:00
2021-09-29T01:24:05+03:00
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01:22, 29 сентября 2021
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