Мосгордума соберется на первое после четырехмесячного перерыва пленарное заседание

Осенняя сессия в столичном парламенте начнется дистанционно. Такое решение накануне приняла комиссия по организации работы Мосгордумы. Заседания в удаленном формате для нее – нередкость, это решение объясняется ситуацией с коронавирусом. Впрочем, отдельные депутаты – как, например, представитель фракции КПРФ Евгений Ступин – убеждены, что тем самым руководство Мосгордумы и правящая «Единая Россия» пытаются лишить оппозицию возможности высказаться о фальсификациях на выборах в Госдуму.

Между тем одним из основных вопросов в повестке дня столичного парламента является законопроект о борьбе против шумных автомобилистов. Его инициатором стал мэр Сергей Собянин, который предложил штрафовать тех, кто ездит без глушителей или с громкой музыкой минимум на 5 тысяч рублей. Причем чем мощнее двигатель, тем выше предполагается денежная санкция.

В работе Мосгордумы примут участие и два новых депутата, избранных на довыборах полторы недели назад – это «единоросс» Елена Кац и баллотировавшийся от партии «Яблоко» Владимир Рыжков.