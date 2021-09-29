Росстат отрицает утечку данных волонтеров с сайта переписи населения

В ведомстве обратили внимание, что подбором волонтеров и организацией их деятельности занимается Росмолодежь и Роспатриотцентр. Регистрация в то же время проходит на другом сайте — Добро.Ру. Об утечке написала газета ««Коммерсантъ». По ее сведениям, хакеры выставили на продажу телефонные номера почти 70 тысяч волонтеров. Между тем в пресс-службе Росстата сказали «Эху Москвы», что такая информация вызывает сомнение, так как общее число волонтеров, зарегистрированных для участия в переписи, составляет всего около 50 тыс. человек. Перепись населения должна стартовать в России в середине следующего месяца.
2021-09-29T00:03:16+03:00
2021-09-29T00:03:32+03:00
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00:03, 29 сентября 2021
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