Роскомнадзор потребовал от американской компании Google восстановить две учетные записи государственного канала RT

Их удалила администрация видеосервиса Youtube. Там объяснили решение тем, что оба канала немецкоязычной версии RT распространяли недостоверную информацию о коронавирусе. На действия администрацииYoutube обратила внимание и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Роскомнадзор обвинил Google в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации. И пригрозил штрафом до 1 млн руб.

Российский МИД назвал действия Youtube в отношении немецкоязычных каналов RT информационной агрессией. Во внешнеполитическом ведомстве сказали, что необходимы ответные меры в отношении немецких СМИ в России. МИД уже обратился к компетентным органам со своими предложениями в этом вопросе, добавили на Смоленской площади.