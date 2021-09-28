В Испании начали убирать с улиц социальную рекламу, которая возмутила посольство России

В Испании, как передает агентство ТАСС, начали убирать с улиц социальную рекламу, которая возмутила посольство России. Местная ассоциация помощи женщинам, оказавшимся в сексуальной эксплуатации, разместила плакаты с русскими женскими именами. В димписсии также пригрозили обратиться в министерства и финансовые организации, которые заявлены в качестве попечителей организаторов рекламной кампании.

Представители диаспоры сказали, что в ассоциации извинились за случившееся и заверили, что хотели обратить внимание на проблему проституции без привязки к национальности.