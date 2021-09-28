Француза, который бросил яйцо в президента страны, отправляют на принудительное лечение

Инцидент произошел накануне на выставке в Лионе. В прокуратуре сказали, что задержанный, по данным экспертизы, не отдает отчет в своих действиях, передает французский телеканал BFM. Сообщалось, что молодой человек кинул яйцо в Эмманюэля Макрона с криком «Да здравствует революция!». Это не первый случай нападения на президента за последний год. В июне местный житель ударил Макрона во время встречи главы государства с гражданами в одном из городов на юго-востоке Франции.
2021-09-28T23:05:56+03:00
2021-09-28T23:05:56+03:00
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23:05, 28 сентября 2021
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