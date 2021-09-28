Власти Белоруссии согласились с предложением провести референдум об отмене смертной казни, но дату пока не назначили

Власти Белоруссии согласились с предложением провести референдум об отмене смертной казни, однако дату пока не назначили. Глава республики Александр Лукашенко в то же время считает, что большинство белоруссов выступают за сохранение такой меры наказания. Ранее он объявил, что другой референдум, о проекте новой Конституции страны, должен пройти не позже февраля следующего года. Белоруссия остается единственной из стран Европы, где еще действует смертная казнь.
2021-09-28T23:05:36+03:00
2021-09-28T23:05:36+03:00
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23:05, 28 сентября 2021
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