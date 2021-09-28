Двух офицеров спецназа в Приморье подозревают в избиении и издевательствах над подчиненными, — пишет газета «Коммерсантъ». По ее данным, военно-следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело против командира 78-й отдельной роты специального назначения Олега Панова и его заместителя.



Официально командование Восточного военного округа ситуацию не комментирует. Между тем, по данным газеты, оба офицера уже задержаны.