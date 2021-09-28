Власти Чувашии приостанавливают массовые мероприятия с участием зрителей

Решение принято из-за ситуации с коронавирусом. Эти меры будут действовать до особого распоряжения. Кроме того, ограничения в связи с ростом заболеваемости вводят и другие регионы. В Курской области местная администрация предписала перевести групповые уроки в школах искусств, школьные кружки и секции на дистанционную работу, передает агентство РИА Новости. Спортивные состязания будут проходить здесь без зрителей. В Удмуртии и Пермском крае вводят цифровые коды для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кинозалов. В Саратовской области приостанавливают плановую госпитализацию. За минувшие сутки в России, по официальным данным, скончались более 850 заразившихся коронавирусом, это максимальное значение с начала пандемии.
2021-09-28T23:03:40+03:00
2021-09-28T23:03:40+03:00
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23:03, 28 сентября 2021
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