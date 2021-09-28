Российский рэп-музыкант Face утверждает, что его концерты в разных городах отменяют под давлением властей

Он связывает это со своей гражданской позицией. Так, по словам Face, он участвовал в акции в поддержку Алексея Навального. Сейчас ему известно, что в Перми закрыли зал, руководство которого отказалось отменять концерт. В Красноярске организаторам пригрозили отключить электричество, говорится в инстаграме музыканта. Другим концертным площадкам обещали устроить проверки.

