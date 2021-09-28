СМИ: США обсуждает с Москвой возможность использования российских военных баз в Центральной Азии

США, как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, обсуждает с Москвой возможность использования российских военных баз в Центральной Азии. Речь идет о борьбе с угрозами в Афганистане. По сведениям издания, вопрос обсуждался в Хельсинки на встрече высокопоставленных российских и американских военных.



Ранее в ходе встречи в Женеве президентов России и США Владимир Путин предложил Джо Байдену скоординировать действия в отношении Афганистана.