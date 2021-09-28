Силовики в Вологодской области задержали подозреваемого в стрельбе из ружья

Ранее в Росгвардии сказали агентству ТАСС, что неизвестный застрелил одного человека и ранил другого в населенном пункте на юге региона. Он скрылся с места происшествия, о причинах конфликта не сообщается.
2021-09-28T22:31:55+03:00
2021-09-28T22:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 28 сентября 2021
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