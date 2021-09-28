Роскомнадзор обвинил в цензуре американский интерне-видеосервис Youtube

Это связано с тем, что администрация ресурса удалила две учетные записи немецкой версии российского государственного телеканала RT. По словам представителей ведомства. действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. В свою очередь представитель владельца платформы, компании Google, сказал агентству «Интерфакс», что каналы были удалены за нарушение правил сервиса – там обнаружили ложную информацию о коронавирусе.
2021-09-28T22:31:08+03:00
2021-09-28T22:31:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2911220-echo.html
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 28 сентября 2021
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