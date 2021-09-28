Данные десятков тысяч волонтёров Всероссийской переписи населения украли и выставили на продажу в теневом сегменте интернета. Массовая утечка произошла за две недели до начала переписи, пишет газета Коммерсант. Эксперты опасаются, что мошенникам будет проще узнать данные россиян под предлогом анкетирования.

Номера телефонов почти 70 тысяч волонтёров и зашифрованные коды для проверки целостности данных или идентификации пользователя. Эти сведения украли хакеры, пишет газета Коммерсант со ссылкой на телеграм-канал in4security. Они выставлены на форуме, популярном в даркнете – теневом сегменте интернета. Утечка по данным издания произошла с сайта strana2020.ru, который касается предстоящей переписи населения страны. Её хотели провести в прошлом году, но помешал коронавирус. Теперь перепись начнут в середине октября, она пройдёт месяц и станет первым масштабным цифровым анкетированием россиян. Представители сайта сказали изданию, что портал не набирает волонтёров, он исключительно информационный. В компании Ростелеком – партнёре сайта сказали, что не являются его оператором. По данным Коммерсанта это уже вторая утечка данных через данный сайт. Хакеры благодаря украденным данным волонтёров могут от их имени атаковать кого угодно под предлогом участия в анкетировании. Они могут узнать фактически любые данные, в том числе паспортные или касательно имущества, предупредили эксперты. Мошенники также могут узнать логин и пароль от портала госуслуг, приводит издание мнение специалистов.

Ранее представители сайта уверяли, что он надёжно защищён от утечек.