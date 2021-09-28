Высокопоставленные американские военные утверждают, что советовали Байдену оставить контингент в Афганистане

Высокопоставленные американские военные утверждают, что советовали президенту Джо Байдену оставить контингент в Афганистане. Об этом на слушаниях в Конгрессе сказал глава центрального командования США генерал Фрэнк МакКензи.

Позицию МакКензи поддержал руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. В свою очередь он добавил в ходе слушаний, что если бы американские военные остались в Афганистане, им пришлось бы сейчас воевать с талибами. Эта группировка, которая в России признана террористической и запрещена, захватила власть в центрально-азиатском государстве в середине августа.

