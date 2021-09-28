Алексей Навальный и его ближайшие соратники стали фигурантами нового уголовного дела

Следственный комитет считает, что оппозиционер, а также двое ближайших членов его команды Леонид Волков и Иван Жданов создали экстремистскую организацию, а остальные фигуранты дела в ней участвовали. Эта структура, по версии следствия, преследовала цель дискредитировать органы государственной власти и дестабилизировать обстановку в регионах.

Один из фигурантов дела Иван Жданов сказал сегодня Эху, что его возмущает стремление силовиков привлечь к уголовному делу рядовых членов команды Навального. Иван Жданов добавил, что все сотрудники, которые работали с Фондом борьбы с коррупцией так или иначе привлечены к уголовной ответственности.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом. Кроме того, суд признал его экстремистской организацией и запретил в России.

Адвокаты Навального сегодня сказали, что они пока не получали уведомления о возбуждении уголовного дела. Источник агентства ТАСС отметил, что большинство фигурантов находятся за границей.