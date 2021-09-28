YouTube удалил две учетные записи российского канала RT за нарушение правил, — настаивает владелец ресурса

Видеосервис YouTube удалил две учетные записи российского государственного канала RT за нарушение правил, — настаивает владелец ресурса. Как сказали в компании Google агентству Интерфакс, одному из каналов немецкоязычной версии RT было объявлено предупреждение за загрузку ролика, в котором нашли ложную информацию о коронавирусе.

Когда владельцы канала попытались обойти ограничения с помощью другой учетной записи, обе они были закрыты.



Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке двух каналов на YouTube, она предложила в качестве ответной меры не только санкции против американской платформы, но и запрет в России немецких СМИ, а также закрытие корреспондентских бюро двух ведущих немецких каналов.

