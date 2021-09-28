Американские военные говорят, что советовали президенту Джо Байдену оставить небольшой контингент в Афганистане

В частности, подразделение численностью в 2,5 тысячи человек, — сказал на слушаниях в Конгрессе глава центрального командования США Фрэнк МакКензи. Он также руководил операцией США на ее завершающем этапе.

МакКензи уверен, что сохранение небольшого контингента помогло бы предотвратить крах афганских властей.

Между тем, ранее сам президент Байден в интервью телеканалу АСВ утверждал, что никто из военачальников не советовал ему оставлять часть военнослужащих в Афганистане. Группа высокопоставленных военных США выступает сегодня в Конгрессе страны на слушаниях, посвященных событиям в Афганистане.

