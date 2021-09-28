Z Архив новостей новости
5 5 6 280
21:04, 28 сентября 2021

Американские военные говорят, что советовали президенту Джо Байдену оставить небольшой контингент в Афганистане

В частности, подразделение численностью в 2,5 тысячи человек, — сказал на слушаниях в Конгрессе глава центрального командования США Фрэнк МакКензи. Он также руководил операцией США на ее завершающем этапе.

МакКензи уверен, что сохранение небольшого контингента помогло бы предотвратить крах афганских властей.

Между тем, ранее сам президент Байден в интервью телеканалу АСВ утверждал, что никто из военачальников не советовал ему оставлять часть военнослужащих в Афганистане. Группа высокопоставленных военных США выступает сегодня в Конгрессе страны на слушаниях, посвященных событиям в Афганистане.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 206 6 22151 14:52
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 257 6 27776 24.09
Блоги

Несогласованная акция КПРФ против результатов выборов По данным ГУМВД, на акции в Москве присутствовали 400 человек, включая журналистов и блогеров…

5 103 6 11168 25.09
Новости

Российское посольство в Испании возмутилось социальной рекламой с упоминанием русских проституток Ее развесила в ряде городов некоммерческая ассоциация Nueva Vida к Международному дню борьбы с секс-эксплуатацией и с торговлей людьми…

5 44 6 5365
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сеанс коллективного гипноза Официальному Берлину пришлось заверять глав трех республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения…

5 119 6 14896 22.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Дружба – Фройндшафт! Прошли долгожданные выборы в бундестаг. Курс рубля успокоился и даже тоже пошел – вверх. Кремль и Дума вздохнули спокойно, потому что «зеленые» не победили и трубе ничего не угрожает…

5 102 6 15584 13:40
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я остаюсь сторонником расширения применения электронного голосования. Ничто и никто меня не убедил, что электронное голосование в Москве было сфальсифицировано…

5 206 6 32253 25.09
#слушать 01:30:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 112 6 18288 24.09
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Очередной набор мер экономического шантажа против России Санкции окончательно стали «налогом на суверенитет». По сути – плата за возможность проводить независимую политику. Их главная функция – не наказание страны, которой устраивают «показательную порку», а устрашение колеблющихся…

5 34 6 5677 24.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Наблюдение за наблюдающими Запад сейчас с его санкциями, заявлениями и прочим «хайли-лайкли», российских граждан, мягко говоря, раздражает. И периодически это раздражение выливается в процессы а-ля «сделаю с точностью до наоборот»...

5 61 6 10793 25.09
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 174 6 31495 23.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

О! Новое дело! Мы же понимаем, что приговор уже почти готов, а доказывать ничего и не придется. Осталось только придумать, сколько конкретно выписать Навальному в качестве наказания сейчас, а сколько дать ему по какому-то следующему делу в рамках пожизненного срока…

5 133 6 25186 16:45
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 96 6 18660 27.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Получили гонку вооружений Одна из любимых пропагандистских военных игрушек Путина теперь не одинока. У тех, кто назначен противниками, она теперь тоже есть. Прошло не так много времени…

5 237 6 46077 11:37
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 388 6 84232 24.09
8читать ;смотреть
Новости

Путин: В России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы Средства заложены в бюджет…

5 39 6 8627

Популярное за неделю

Новости

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева вышла из здания Мосгордумы, где ее более двух суток поджидала полиция Сразу на выходе ей вручили повестку в ОВД «Тверское» на 28 сентября…

5 9 6 124468
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Надо смотреть правде в глаза. То есть технически «Умное голосование» оказалось эффективным, политически – абсолютно проиграло. Просто абсолютно…

5 42 6 79632 22.09
#слушать 37:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

24 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 1793 24.09
Блоги

Андрей Кураев протодиакон

Что-то творится с патриаршей проповедью А ведь Герман был ректором лениградских духовных школ, когда там учился Володя Гундяев. На всех его дипломах стоит подпись Германа. И — вот такая память…

5 92 6 130967 23.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 124 6 126490 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9275486
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5039613

Сегодня в эфире