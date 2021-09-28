Зюзинский суд Москвы во второй половине октября вернется к делу против журналиста и видеоблогера Юрия Дудя

Его обвиняют в пропаганде наркотиков в двух интервью. Как сказали агентству ТАСС в судебной инстанции, заседание переносили для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Адвокат Дудя добивался прекращения дела. В руководстве Лиги безопасного интернета утверждали, что ряд официальных экспертиз подвтеридл факт пропаганды наркотиков.
2021-09-28T21:04:02+03:00
2021-09-28T21:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 28 сентября 2021
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