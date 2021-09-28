Соратник Навального Вячеслав Гимади назвал абсурдом дело об экстремизме в отношении политика и его команды

Соратник Алексея Навального Вячеслав Гимади назвал абсурдом дело об экстремизме в отношении оппозиционного политика и его команды. У себя в Twitter он подчеркнул, что Министерство юстиции на протяжении нескольких лет проверяло Фонд борьбы с коррупцией, и в частности, подчеркнул Гимади, в конце прошлого года. Признаков экстремистской деятельности в ходе проверки ведомство не обнаружило.



Сегодня в Следственном комитете объявили, что в отношении Навального и его ближайших соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили дело о создании экстремистской организации. Другие члены команды оппозиционера проходят по делу как участники.

Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом, также организация признана судом экстремистской и запрещена.