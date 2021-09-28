КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске

Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности. В одной из квартир находившийся там человек открыл огонь из ружья и смертельно ранил сотрудника КГБ. Сам стрелок был убит в ходе перестрелки.
2021-09-28T21:01:46+03:00
2021-09-28T21:01:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 28 сентября 2021
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