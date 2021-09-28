В суд Санкт-Петербурга вновь поступил коллективный иск к губернатору из-за коронавирусных ограничений

Его подали в связи с некоторыми запретами, которые вводили в северной столице. В частности, закрытие зон питания в торговых центрах и требованием о вакцинации большей части сотрудников кафе и ресторанов, пишет интернет-мздание «Фонтанка»

До этого коллективный иск к городской администрации из-за коронавируса был подан еще весной прошлого года. Однако о каких-либо движениях по этому делу не сообщалось.