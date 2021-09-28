ЧП в Вологодской области: неизвестный открыл огонь из ружья в поселке Вохтага на юге региона. Как сказали в Росгвардии агентству ТАСС, один человек убит, еще один ранен. Преступник скрылся с места происшествия. Причины конфликта пока неизвестны.