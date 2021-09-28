Московские пожарные проверяют информацию о возгорании в здании, где расположены приемные ГД и Совета Федерации

Московские пожарные проверяют информацию о возгорании в здании, где расположены приемные Государственной думы и Совета Федерации. Как рассказал источник агентства ТАСС, в доме на Моховой улице заметили слабый дым, который идет из вытяжки. Его источник пока еще не найден. Сейчас сотрудники МЧС проверяют подвал.



Помимо приемных верхней и нижней палаты парламента в здании также расположены офисы коммерческих структур.

