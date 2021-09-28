Власти Гонконга решили признать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса

Такая мера начнет действовать с завтрашнего дня, — рассказали в генконсульстве России в Гонконге. Россияне, которые сделали прививки, смогут въезжать в Гонконг напрямую, а не после трехнедельного карантина в третьей стране.

Сейчас же из всех российских вакцин в Гонконге признают только «Спутник»

