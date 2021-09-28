Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что YouTube удалил два канала немецкоязычной версии этого СМИ

Главный редактор федерального телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что видеосервис YouTube удалил два канала немецкоязычной версии этого СМИ. Причем, по словам Симоньян, без возможности восстановления. В своем телеграм-канале она добавила, что ждет в качестве ответного шага российского руководства запрета в России немецких СМИ, а также закрытия корреспондентских пунктов телеканалов АRD и СDF.

Кроме тогО, Симоньян рассчитывает на меры против самого американского видеосервиса YouTube.

