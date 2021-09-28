Президент Польши Анджей Дуда запросил парламент о продлении действия режима чрезвычайной ситуации

Речь идет о еще двух месяцах. Сейчас в зоне ЧС оказалась граница с Белоруссией.

Западные соседи Белоруссии, и в первую очередь Польша и Литва, столкнулись за последние месяцы с миграционным кризисом, когда резко выросло число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу с белорусской территории. Запад винит в этом официальный Минск. Белорусское руководство обвинения отвергает.

