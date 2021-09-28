Министерство финансов России отменило очередной аукцион по продаже государственных облигаций

Размещение должно было пройти завтра. В ведомстве объяснили свое решение нестабильной ситуацией на мировых рынках. В свою очередь агентство Интерфакс обращает внимание, на то, что в последнее время заметно снижаются цены на облигации федерального займа. Кроме того, на прошлой неделе появилась угроза новых санкций со стороны США, которые могут затронуть и госдолг.