Американские военные настаивают, что войска США, если бы остались в Афганистане, были бы вынуждены воевать с талибами

Высокопоставленные американские военные настаивают, что войска США, если бы они остались в Афганистане, были бы вынуждены воевать с талибами. Об этом на слушаниях в Конгрессе сказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Так он ответил на вопрос законодателей, по какой причине командующие американской армией советовали президенту США вывести войска из Афганистана до начала сентября.

Организация Талибан, которая признана в России террористической и запрещена, захватила власть в Афганистане в середине августа на фоне вывод из этой страны американских войск. За решение отозвать военные части критике подвергался президент США Джо Байден.

