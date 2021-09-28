Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался министру внутренних дел на действия московской полиции

Это связано с визитом сотрудников МВД к юристам Компартии, — передает агентство РИА Новости.

Этим утром представители коммунистов рассказали, что полицейские пришли в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, а также в юридический отдел КПРФ, где находились сотрудники, которые собирались подать иск об отмене итогов электронного голосования в столице. Одному из юристов позже вручили документ о том, что в отношении него составили протокол по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Как рассказали в правозащитном проекте ОВД-Инфо, полиция до сих пор дежурит возле одного из офисов КПРФ.

Ранее партия провела серию протестных акций, которую заявляла в формате встреч депутатов с избирателями и где ее представители выступали с критикой итогов думских выборов.

