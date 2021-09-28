В центре Петербурга хотят построить новую автодорогу

Местные жители протестуют, однако чиновники не отреагировали на их обращения.

Магистраль вдоль берега Малой Невы между мостом Бетанкура и 2–3 линиями Васильевского острова разгрузит существующие улицы, поэтому две части набережной Макарова необходимо соединить новой трассой. Об этом идёт речь в ответе комитета Смольного по транспортной инфраструктуре. Также в городской администрации напомнили, что на Васильевском острове уже выполнили норматив по зелёным насаждениям и недавно открыли сквер «Осенний марафон». В то же время под обращением с просьбой сохранить парк подписались четыре тысячи горожан. Они уверены, что участок с дикими кустами и деревьями нужно лишь правильно обустроить. Урбанисты разработали проект создания на этом месте парка «Заросли», а специалисты бюро транспортного планирования провели исследование, по итогам которого соединение двух частей набережной Макарова лишь ухудшит дорожную обстановку. Судя по публикации на странице проекта в социальной сети «Вконтакте», защитники парка намерены провести экологическую экспертизу последствий строительства трассы.

Дату начала строительных работ в Смольном не называют. Там сейчас работают над проектной документацией.