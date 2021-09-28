Администрация социальной сети Facebook просит отложить срок выплаты многомиллионного штрафа в России

Как пояснили в Таганском суде, представитель компании сослался на технические проблемы. Ранее по решению суда Facebook должна была погасить 26 миллионов рублей штрафов. В отношении этой социальной сети, а также еще нескольких популярных иностранных интернет-ресурсов были составлены протоколы о нарушении требований локализации данных россиян, а также об отказе удалить информацию, которую российские власти считают противоправной.