Администрация социальной сети Facebook просит отложить срок выплаты многомиллионного штрафа в России

Как пояснили в Таганском суде, представитель компании сослался на технические проблемы. Ранее по решению суда Facebook должна была погасить 26 миллионов рублей штрафов. В отношении этой социальной сети, а также еще нескольких популярных иностранных интернет-ресурсов были составлены протоколы о нарушении требований локализации данных россиян, а также об отказе удалить информацию, которую российские власти считают противоправной.
2021-09-28T19:06:39+03:00
2021-09-28T19:06:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:06, 28 сентября 2021
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