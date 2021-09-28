В целом ряде российских регионов ужесточают меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти Удмуртии и Пермского края вводят специальные цифровые коды. Без них не пустят на стадионы, в концертные залы, кино и театры, сообщает агентство РИА. В Пермском крае так называемые QR-коды начнут действовать не позже следующей недели, в Удмуртии c 5 октября, то есть ровно через неделю. В республике также могут запретить работу зон питания в торговых центрах. Ограничения снимут после особого распоряжения властей.

В Ростовской области предприятия могут обязать перевести на удалёнку часть сотрудников. Обсуждают и другие меры. В Курской области запретят массовые культурные и другие мероприятия. Спортивные состязания, в том числе матчи профессиональных клубов будут проводить без зрителей. Занятия в кружках и секциях — дистанционно.

В Коми продлили ограничения по коронавирусу на неопределенный срок.

Власти Москвы на прошлой неделе не исключили возврата к системе цифровых кодов в кафе и ресторанах и обязательного перевода на удалёнку трети сотрудников. Это произойдёт, если ситуация с ковидом в столице ухудшится, рассказал информированный источник агентства Интерфакс.

В России за сутки от коронавируса по официальным данным умерли 852 человека — максимум за всю эпидемию. Больше всего скончалось в Москве — 63 пациента. В столице также выявили за сутки больше двух с половиной тысяч заражённых, а по всей стране за тот же период ковидом заболели почти 22 тысячи человек.