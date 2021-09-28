Противокоронавирусные ограничения возвращают в регионах

Так в Курской области местная администрация предписала перевести групповые уроки в школах искусств, школьные кружки и секции на дистанционную работу, передает агентство РИА Новости. Спортивные состязания будут проходить здесь без зрителей.

В Удмуртии вводят цифровые коды для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кинозалов. Роспотребнадзор в Ростовской области предлагает опять перевести часть сотрудников на удаленную работу. С середины сентября в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Также заметно выросло количество умерших от инфекции за сутки.

