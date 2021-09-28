Генерал Марк Милли: Талибан так и не разорвало связи с Аль-Каидой и до сих пор является террористической организацией

Движение Талибан так и не разорвало связи с террористической сетью Аль-Каида и до сих пор является террористической организацией. Об этом сегодня заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете Сената по делам Вооруженных сил.

Также сегодня свои показания должны дать глава Пентагона Ллойд Остин и глава центрального командования США Френк МакКензи.

Вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли перед сенаторами сегодня даст публичные показания и глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи, сыгравший важную роль в содействии эвакуации американских и афганских граждан из Кабула — что стало предметом резкой со стороны обеих партий.

Всех троих топовых военных чиновников, несомненно, ждут вопросы о хаотическом характере вывода войск, военные должны будут объяснить, в чем состоит план администрации Байдена по проведению контртеррористических миссий в Афганистане в будущем и конечно же, ответить за убийство 10 мирных жителей ударом беспилотника, который был нанесен по ошибочной цели в ответ на теракт в аэропорту Кабула в конце августа. Генерал Марк Милли, скорее всего, подвергнется отдельному допросу о скандальных разоблачениях, опубликованных в книге Риск репортеров Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты — обескопокоенный тем, что тогдашний президент США Дональд Трамп мог начать войну с Китаем, генерала Марк Милли в двух телефонных разговорах — до и после выборов президента США, уверил китайского генерала в том, что Вашингтон не нанесет удар по КНР.



Показания в обоих палатах Конгресса США по итогам вывода войск из Афганистана ранее давал Госсекретарь США Энтони Блинкен. А на прошлой неделе несколько членов Конгресса — от обеих партий, в гневе покинули закрытый брифинг по Афганистану, проведенный чиновниками администрации Байдена, не получив ответы на свои вопросы.



Талибан и Аль-Каида являются запрещенными в РФ террористическими организациями.