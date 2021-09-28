Цена на газ в Европе сегодня впервые в истории превысила тысячу долларов США за тысячу кубометров

Эксперты не исключают, что газовые фьючерсы могут и дальше бить рекорды в случае холодной зимы и нехватки топлива.

В свою очередь, цены на нефть также остаются на высоком уровне. Марка Brent сегодня преодолела отметку 80 долларов за баррель.

Финансовое агентство Bloomberg предсказало масштабный энергетический кризис, который грозит миру за счет резкого роста цен на природный газ.

Причиной резкого роста цен на газ, по мнению аналитиков Bloomberg, является недостаток этого энергоносителя: «Газа не хватает для того, чтобы обеспечить восстановление экономики после пандемии, хранилища газа также пусты». В свою очередь, крупные экспортеры газа — например, Россия, предпочитают оставить больше газа себе, чтобы обеспечить им свои предприятия и своё население.

Агентство прогнозирует рост цен на газ даже в случае, если зима будет нормальной и без экстремального похолодания. Некоторые эксперты не исключают, что нехватка газа приведет к тому, что в некоторых регионах Европы не смогут обеспечить теплом дома и целые предприятия. Это может привести к их остановке или даже закрытию — ведь власти наверняка примут решение перенаправить газ с промышленности на гражданские объекты. То есть кризис затронет жизнь чуть ли не каждого жителя стран Северной Европы.

Один из крупнейших игроков на этом рынке — Китай, даже он не успевает заполнить свои хранилища — и это при том, что темпы импорта удвоены. Поэтому в ряде регионов КНР введены нормирования использования электроэнергии. Официальному Пекину также не хватает угля, что грозит остановкой предприятия, производящих сталь и алюминий -— а это в свою очередь вызовет рост цен на них.

Всё идёт к тому, что в мире начнётся масштабная гонка за поставками сжиженного природного газа. Его экспортёрами, скорее всего, будут выступать США, Тринидад и Тобаго, а также Катар. Министр энергетики последней уже сказал, что получает огромное количество запросов на поставку энергоносителя, но уже понимает, что все их удовлетворить не сможет.

Ситуация может изменится, если свои запасы откроют Штаты. Но даже там газовые хранилища, по данным Bloomberg, заполнены ниже среднего уровня за последние пять лет. И на этом фоне, цены на газ растут внутри страны. Агентство также обращает внимание на то, что тревога за будущее мировой экономики усиливается в связи с тем, что из-за отсутствия ветра снижается производство электроэнергии на ветроустановках, а устаревающие атомные электростанции Европы постепенно выводятся из эксплуатации и время от времени выходят из строя. Конец цитаты по сайту Inosmi.ru.

По данным Bloomberg, европейские цены на газ за прошедший годы выросли почти на 500%, достигнув едва ли не рекордной отметки.