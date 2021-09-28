Столичный ЦОД приступил к тестированию новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум транспорта

Столичный Центр организации дорожного движения приступил к тестированию новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум проезжающего транспорта. Владельцев машин и мотоциклов, превысивших норму, ждут штрафные санкции,— пишет

«Коммерсантъ».

Это первый закон, который примет столичный парламент в осеннюю сессию. Если московские депутаты поддержат законодательную инициативу, поправки к КоАП РФ поступят в Госдуму. Окончательные изменения в столичный КоАП будут вноситься только после принятия поправок к федеральному кодексу,— пишет «Ъ».