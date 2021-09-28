В России новый максимум по количеству умерших от коронавируса за сутки – 852 человека

Прежний печальный рекорд, 828 смертей за сутки, был зафиксирован 24-го сентября. По этому показателю Россия занимает сейчас первое место в мире. На втором Соединенные Штаты, на третьем Иран.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 21 с половиной тысячи новых случаев коронавируса. Это немногим меньше вчерашнего. Представители властей все больше говорят о новом подъеме заболеваемости.

В некоторых регионах вводят цифровые коды для посещения массовых мероприятий и различных учреждений. Так в Самарской области КР-коды вводятся в культурных учреждениях и фитнес-центрах, в Пермском крае и Удмуртии для посещения культурных и спортивных мероприятий.

Также сообщается об усилении контроля за соблюдением масочного режима в транспорте. Впрочем, в Москве многие пассажиры по-прежнему его нарушают, несмотря на дежурящих контролеров, — сказала заместитель руководителя Государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Елена Мясищева.

Ранее стало известно, что контролеры в столичном общественном транспорте перешли на электронную систему оформления постановлений за нарушение масочного режима.

