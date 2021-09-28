Лукашенко: Референдум по новой редакции Конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года

Референдум по новой редакции Конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года, — это пообещал сегодня президент страны Александр Лукашенко. По его словам, обновленный основной закон должен учитывать уроки 2020-го года, когда, как он выразился, «оппоненты пытались разрушить страну». Лукашенко отвел месяц на доработку проекта правок в Конституцию.

Политический аналитик Виталий Шкляров считает, что Александр Лукашенко вряд ли доведет до конца конституционную реформу. Шкляров добавил, что сейчас цель Лукашенко вовлечь Россию в конфликт с западом.