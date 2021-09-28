Сотрудников российских вузов хотят обязать отчитываться о поездках за рубеж

Такие изменения внесены в проект «Правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве».

Теперь ученые должны сообщать о выездах за границу по договорам и грантам. При этом это коснется не только международных соглашений, но и российских, если в уставном капитале организации есть доля у иностранцев. В отчете нужно указать и людей, имеющих доступ к гостайне. Эти сведения вузам и научным организациям, получающим деньги из федерального бюджета, нужно передавать министерству образования и науки, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. За представленные не вовремя или вовсе не представленные данные ведомство угрожает персональной ответственностью.

Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов рассказал изданию, что после обсуждения законопроекта о просветительской деятельности ожидал худшего. По его словам, были опасения, что теперь начнут действовать нормы, которые сильно затормозят международное сотрудничество, но в нынешних правилах речь идет хотя бы о формальном учете, а не о получении разрешения.

В Министерстве образования и науки изменения не комментируют.