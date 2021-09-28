Силовики в течение дня блокируют приемную первого вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова

В помещении находятся юристы, которые намеревались сегодня подать коллективный иск от кандидатов в парламент с требованием отменить результаты электронного голосования.

У дверей приемной Мельникова дежурили двое полицейских и несколько людей в штатском. Один из них – по словам представителей КПРФ, он назвал себя замначальника уголовного розыска Москвы – вел переговоры через окно. Находившийся рядом с ним сотрудник МВД требовал от журналистов отойти на 1,5 метра, говоря, что более близкое расстояние нарушает его безопасность, и даже упомянув, что у него есть огнестрельное оружие.

Из переговоров силовиков с людьми в приемной Мельникова можно было понять, что на юриста КПРФ Мухамеда Биджева собираются составить протокол об участии в несогласованной акции. Впрочем, сам Биджев уверял, что ни в каких митингах не участвовал – в том числе, во встречах с депутатами Госдумы, которые проходили на минувшей неделе на Пушкинской площади. Юрист убежден, что своими действиями силовики пытаются не допустить подачи иска об отмене результатов электронного голосования, но отмечает, что компартия все равно намерена обратиться в суд.

Силовики, тем временем, на какое-то время даже закрыли от журналистов проход во внутренний двор здания, где находится приемная первого вице-спикера Ивана Мельникова. Впрочем, после очередных переговоров полицейские и люди в штатском сели в автомобили и стали находиться там. В помещение они так и не зашли: поскольку оно принадлежит депутату Госдумы, на него также распространяется иммунитет от действий силовиков. Установилось временное затишье: из приемной также никто не выходил.

Тем временем лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением блокирование приемной Ивана Мельникова со стороны силовиков.

Кремль не располагает информацией о том, что коммунистической партии мешают подать иск против электронного голосования. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позиция Кремля относительно иска КПРФ не имеет значения, если действия партии законны, подчеркнул Песков.

Политолог Александр Кынев считает, что давление на КПРФ со стороны властей приведет только к негативным для Кремля последствиям. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». Кынев подчеркнул, что в течение полугода до выборов в Госдуму компартия регулярно сталкивалась с задержаниями и арестами своих кандидатов.