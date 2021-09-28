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18:04, 28 сентября 2021

СК возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального и его соратников

Следственный комитет возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального и его соратников. По версии СК, одной из целей была дискредитация органов власти и их политики. Также Навальный и его соратники пытались дестабилизировать обстановку в регионах, создать протестные настроения у населения, — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Напомним, что сам Алексей Навальный сейчас находится в колонии, а основные его соратники за рубежом. Один из них, Леонид Волков уже появился в базе розыска МВД, на сайте ведомства говорится, что его ищут по статье Уголовного кодекса.

Соратница Алексея навального Любовь Соболь в интервью «Эху Москвы» охарактеризовала дело как новый виток репрессий, цель которых зачистка политического поля перед новым президентским сроком Владимира Путина. Любовь Соболь сказала, что их команда продолжает работать и бороться за свободу Алексея Навального и свободу всех россиян.

Ее коллега, Иван Жданов, обратил внимание на то, что речь идет об «экстремистском сообществе» — это, по его мнению, говорит о том, что силовики решили привлечь к ответственности и рядовых сотрудников структур, связанных с Алексеем Навальным.

Летом этого года Владимир Путин рассказывал, что, по его мнению, делали ФБК* и другие структуры Навального, из-за чего их признали экстремистскими.

В уголовных делах против Алексея Навального и его соратников, возбуждённых в этом году, можно легко сбиться со счёта. Едва ли не каждый месяц следствие рапортует о новом деле, тяжесть наказания при этом возрастает. Масштабное давление на сторонников оппозиционера началось после возвращения Навального в январе в Москву из Берлина, где он почти полгода лечился от отравления в России. На Западе пришли к выводу, что политика отравили боевым веществом из группы Новичок, Москва это отрицает. Навального по прилёту на родину арестовали. После акций в его поддержку в Москве и других городах против близких соратников политика возбудили ряд уголовных дел. К примеру, Леонида Волкова обвинили в призывах к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах. Ряд соратников Навального, включая Любовь Соболь, она к тому моменту объявила о намерении бороться за кресло депутата Госдумы, стали фигурантами так называемого «санитарного дела». По версии следствия обвиняемые призвали людей участвовать в несогласованной акции в центре Москвы 23 января, это создало угрозу массового заболевания ковидом. Многие фигуранты получили от года до двух лет ограничения свободы, включая Соболь. Самым экзотическим стало дело в отношении Навального и его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова по так называемой «сектантской» статье, до этого в России её почти не применяли. Дело возбудили в апреле, Навального и его соратников обвинили в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Речь шла о Фонде борьбы с коррупцией, основанном политиком 10 лет назад. ФБК власти летом признали экстремистской организацией, работу фонда в России запретили. Ещё раньше он стал иностранным агентом. Помимо так называемой «сектантской статьи» в прошлом месяце в отношении Волкова и Жданова возбудили уголовное дело о финансировании организаций, признанных экстремистскими. За это грозит уже до восьми лет. Поводом для возбуждения дела по версии следствия стал видеоролик, в котором соратники политика объявили о возобновлении сбора пожертвований. Что касается Навального, его в последние годы также обвиняли в клевете на ветерана, который снялся в агитационном ролике госканала RT за поправки к конституции. Агитаторов Навальный назвал позором страны, при этом ветерана он не упоминал. В ходе процесса завели дело об оскорблении судьи. Незадолго до приезда Навального против него возбудили дело о мошенничестве с деньгами, поступавшими на счета его структур от сторонников. По версии следствия, политик потратил на личные цели больше 300 миллионов рублей. До этого в отношении Навального возбуждали дела с обвинениями в хищении имущества Кировлеса и средств компании Ив Роше. По второму условный срок заменили реальным. Навального отправили в колонию во Владимирской области почти на 3 года.

Редактор отдела политики Новой газеты Кирилл Мартынов обращает внимание на то, что нынешнее дело против Навального и его соратников, впервые является политическим не только по факту, но и формально. Власти хотят, чтобы люди больше боялись и не поддерживали тех, кто хочет пересмотреть итоги голосования на парламентских выборах, — добавил Мартынов.

Политолог Аббас Галямов считает, что власти стремятся перехватить инициативу у оппозиции, которая пытается оспорить итоги выборов.

* — признан экстремистской организацией и иностранным агентом



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