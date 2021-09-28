Солдата-срочника, который пропал в лесу неподалеку от своей части на Урале, нашли мертвым, — говорят в командовании ЦВО. По предварительным данным, военнослужащий пытался забраться на опору линии электропередачи. Его ударило током. Его личное оружие уже обнаружили.

Ранее сообщалось, что при военнослужащем был автомат без боеприпасов, по некоторым данным он также имел штык-нож. Официально в командовании говорят, что он потерялся, однако источник агентства ТАСС предполагал, что он мог самовольно покинуть свою часть.

