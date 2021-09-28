Галлямов: Дело против Навального и его соратников показывает, что власть пытается перехватить инициативу у оппозиции

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Политолог Аббас Галлямов считает, что власти сейчас пытаются перехватить инициативу у оппозиции, которая пытается оспорить итоги выборов. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это политическое дело, оно призвано решить важную политическую задачу. Властям нужно перехватить инициативу у оппозиции. Дело в том, что сейчас после выборов власть оказалась в положении обороняющейся. Оппозиция организует протесты, она оспаривает итоги голосования, а Кремль как бы огрызается. По всей видимости и Путин дал команду «показать, что называется, кто в доме хозяин», — сказал он.

А для этого, по мнению А.Галлямова, самый простой способ – возбудить уголовное дело, что власть умеет делать хорошо.

«В принципе, это вообще единственное, что эти люди умеют. Почему Навальный? Ну потому что он ведь во всем виноват. К тому же общая задача сделать так, чтобы он сидел и после 2024 года, по-прежнему не снята. Ее, конечно, можно было и попозже реализовать, но, в общем-то, можно и прямо сейчас. И поскольку возникла задача перехвата инициативы, решили вот это сделать сейчас», — отметил политолог.

Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А.Навального, Л.Волкова, И.Жданова и иных лиц, и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л.Соболь, Г.Албурова, Р.Шаведдинова, В.Гимади, П.Зеленского, Р.Мулюкова и иных лиц.