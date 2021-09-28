По мнению Соболь, возбуждением новых дел против Навального власть зачищает политическое поле перед 2024 годом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Соратница Алексея Навального Любовь Соболь считает, что цель новых репрессий – зачистка политического поля перед новым президентским сроком Владимира Путина. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это достаточно серьезное уголовное дело, и Навальному грозит новый срок от 6-ти до 10-ти лет лишения свободы. Это дело нельзя трактовать никак иначе, как политическое давление на нашу команду и на всех россиян, потому что через давление они пытаются запугать всех активистов, политиков и неравнодушных людей, которые живут в России, и которые видят, что с Навальным и соратниками могут расправиться вот так нагло, на глазах у всего мира, то и им может грозить тюрьма и достаточно большие сроки лишения свободы. Мы понимали, что давление и политические репрессии не остановятся с выборами в Госдуму, а будут только нарастать, потому что окончательная цель этих репрессий — это полная зачистка политического поля перед новым президентским сроков Владимира Путина, на который он хочет пойти в 2024 году», — сказала она.

Л.Соболь добавила, что это уже 4 уголовное дело, которое было возбуждено на Алексея Навального за время его нахождения в российской тюрьме. «Это уже четвертое дело, возбужденное против меня, по одному из них пока обвинение мне не предъявлено — дело якобы клевете на повара Путина Евгения Пригожина», — отметила она.

Л.Соболь сказала, что их команда продолжает работать и бороться за свободу Навального и свободу всех россиян.

«Мы продолжаем работать, мы продолжаем бороться за свободу Навального и за свободу для всех россиян. Навальный очевидным образом является заложником у российских властей. Это новое 4-е уголовное дело, которое возбуждено, показывает, что Путин продолжает его бояться, несмотря на его заключение в тюрьму, он продолжает считать его главным врагом и главным политическим оппонентом. Несмотря на все рассказы о том, что Навальный маргинал и не имеет поддержки в обществе, Путин и Кремль хорошо понимает, конечно, это миф, и Навальный имеет мощную поддержку среди россиян. Ровно так и нужно толковать это уголовное дело», — отметила она.

Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А.Навального, Л.Волкова, И.Жданова и иных лиц, и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л.Соболь, Г.Албурова, Р.Шаведдинова, В.Гимади, П.Зеленского, Р.Мулюкова и иных лиц.